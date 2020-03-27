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Болеющий новым коронавирусом писатель Акунин рассказал о симптомах

акунин

Заразившийся коронавирусом писатель Борис Акунин рассказал на своей странице в соцсети Facebook о течении болезни.


«У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит», - написал он.


Писатель заболел коронавирусом вместе с женой, но та переболела в легкой форме. Акунин переносил симптомы сложнее, у него поднималась температура до 39 градусов, и ее приходилось сбивать.


Он отметил, что проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было «злобное, но спокойное». На одиннадцатый день болезни врач прописал Акунину антибиотики, после чего ему стало значительно легче.


Согласно последним данным ВОЗ, в мире заразились коронавирусом более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи умерли. В России зафиксированы 1036 случаев заболевания, три человека умерли, 45 выздоровели.

Теги : коронавирус, Борис Акунин, социальные сети
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Болеющий новым коронавирусом писатель Акунин рассказал о симптомах
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