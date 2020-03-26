Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Перед коронавирусом все равны, в том числе знаменитые люди. Стало известно, что еще одним пациентом с COVID-19 стал российский писатель Борис Акунин.
Новостью о своем здоровье Акунин поделился на личной странице в Facebook. Он объяснил долгое отсутствие в Сети болезнью, которая, как выяснилось, оказалась коронавирусом.
«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)», - написал 63-летний Акунин.
Коллеги и поклонники писателя пожелали ему поскорее выздоравливать.
Напомним, что 63-летний Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) сейчас проживает в столице Великобритании – Лондоне.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что COVID-19 обнаружили у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. 78-летний певец сейчас находится в больнице в Коммунарке.
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