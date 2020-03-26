26-03-2020 20:46 - ВОЗ: России не грозит «итальянский сценарий» по COVID-1926-03-2020 20:36 - В Италии 662 человека скончались за день от коронавируса, более 4000 заразились26-03-2020 20:15 - Одиннадцать врачей заразились коронавирусом в Узбекистане26-03-2020 19:48 - Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом26-03-2020 19:10 - Врачи рассказали, почему народные средства не помогут в борьбе с коронавирусом26-03-2020 18:55 - Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру26-03-2020 18:17 - Ростов-на-Дону из-за коронавируса может остаться без общественного транспорта26-03-2020 18:08 - В Нижнем Новгороде начали работу передвижные центры для выявления коронавируса26-03-2020 17:54 - Бразильских пенсионеров хотят погрузить на военные корабли26-03-2020 17:47 - В Екатеринбурге волонтеры помогут пенсионерам выгуливать животных26-03-2020 16:45 - В Москве на неделю закроются все магазины, кроме продуктовых и аптек26-03-2020 15:50 - Немецкие вирусологи назвали главные угрозы COVID-19 и сочли спасением массовое заражение26-03-2020 15:26 - Замедление роста новых зараженных коронавирусом в Италии говорит об эффективности карантина26-03-2020 15:09 - Вас здесь не ждут: мэр Сочи попросил туристов не приезжать26-03-2020 15:09 - Передается ли коронавирус со слезами

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Борис Акунин

Перед коронавирусом все равны, в том числе знаменитые люди. Стало известно, что еще одним пациентом с COVID-19 стал российский писатель Борис Акунин.

Новостью о своем здоровье Акунин поделился на личной странице в Facebook. Он объяснил долгое отсутствие в Сети болезнью, которая, как выяснилось, оказалась коронавирусом.

«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)», - написал 63-летний Акунин.


Коллеги и поклонники писателя пожелали ему поскорее выздоравливать.

Напомним, что 63-летний Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) сейчас проживает в столице Великобритании – Лондоне.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что COVID-19 обнаружили у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. 78-летний певец сейчас находится в больнице в Коммунарке.
Теги : Борис Акунин, коронавирус у звезд, коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
ВОЗ: России не грозит «итальянский сценарий» по COVID-19
В Италии 662 человека скончались за день от коронавируса, более 4000 заразились
Надежда Бабкина поделилась редким фото с молодым возлюбленным