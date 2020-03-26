Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)», - написал 63-летний Акунин.

Новостью о своем здоровье Акунин поделился на личной странице в Facebook . Он объяснил долгое отсутствие в Сети болезнью, которая, как выяснилось, оказалась коронавирусом.Коллеги и поклонники писателя пожелали ему поскорее выздоравливать.Напомним, что 63-летний Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) сейчас проживает в столице Великобритании – Лондоне.Ранее портал «Медикфорум» писал , что COVID-19 обнаружили у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. 78-летний певец сейчас находится в больнице в Коммунарке.