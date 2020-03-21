Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 266 тысяч, умерли более 11 тысяч человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 266 тысяч, более 11 тысяч человек умерли. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).





По последним данным, общее число заболевших увеличилось до 266 073 человека, большинство случаев зафиксированы в европейских странах (128 541 человек), 11 184 человека скончались.





За сутки в мире были зарегистрированы 32 тысячи новых случаев заражения коронавирусом и 1344 смерти, передает РИА Новости.