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Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 266 тысяч, умерли более 11 тысяч человек

врачи

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 266 тысяч, более 11 тысяч человек умерли. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).


По последним данным, общее число заболевших увеличилось до 266 073 человека, большинство случаев зафиксированы в европейских странах (128 541 человек), 11 184 человека скончались.


За сутки в мире были зарегистрированы 32 тысячи новых случаев заражения коронавирусом и 1344 смерти, передает РИА Новости.

Теги : коронавирус, число заболевших, число умерших
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Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 266 тысяч, умерли более 11 тысяч человек