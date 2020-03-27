Женщину с коронавирусом в Сочи пришлось доставить в больницу с помощью полиции

В Сочи сотрудникам полиции пришлось помочь врачам доставить в инфекционную больницу жительницу Москвы с подтвержденным коронавирусом, которая не хотела лечиться в добровольном порядке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.





Москвичка недавно прилетела из Лондона в Сочи, чтобы переждать пандемию коронавируса. Сначала ее госпитализировали в инфекционную больницу курорта, но позже медики отпустили домой на режим самоизоляции. Тем временем анализ на коронавирус оказался положительным.





После получения результатов врачи пришли к ней домой, однако женщина не открыла им дверь. Врачи вызвали полицейских, но и их она отказалась пускать. В результате переговоров москвичку все же удалось убедить поехать в больницу.





В настоящее время в Сочи официально выявлены пять пациентов с коронавирусом.