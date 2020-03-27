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У Игоря Николаева подтвердился коронавирус

У Игоря Николаева подтвердился коронавирус

Есть подозрение, что он мог заразиться от Льва Лещенко, который сейчас находится с ним в одной больнице.

Певец и композитор Игорь Николаев находится в коронавирусной больнице в Коммунарке. Диагноз подтвердил инфицирование COVID-19.

Там же в палате интенсивной терапии лечится певец Лев Лещенко. Ведущая Ксения Собчак предположила, что именно от Льва Лещенко мог заразиться Игорь Николаев. Они вместе были на дне рождения у родственницы композитора Игоря Крутого. Диагноз Лещенко поставили 27 февраля, Николаеву – днем позже.

На вечеринке также были Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Игорь Николаев, Владимир Винокур, Димаш и другие российские звезды. Теперь в светской тусовке настоящая паника, все гадают, кто станет следующим.

Заболел коронавирусом и российский писатель Борис Акунин, который живет в Лондоне.

- Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем), - оптимистично сообщил он об инфекции на своей страничке в соцсети.

COVID-19 не делает скидок на знатность и знаменитость. От коронавируса уже скончался экс-президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс, недавно заболели актриса Иванна Сахно и продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный на 23 года за сексуальные домогательства.

Ранее стало известно, что коронавирус нашли у испанского оперного певца Пласидо Доминго, голливудского актера Дэниэла Дэ Кима, актрисы Ольги Куриленко, актера Тома Хэнкса и его жены, супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо, принца Чарльза и других известных лиц.
Теги : коронавирус
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У Игоря Николаева подтвердился коронавирус
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