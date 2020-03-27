Стал известен диагноз, с которым госпитализировали Игоря Николаева
Ранее средства массовой информации рассказывали о том, что известный российский исполнитель Игорь Николаев сам обратился к медикам в московской больнице в Коммунарке с недомоганием, а также сдал тест на коронавирус. Журналистам "Пятого канала" удалось узнать, какой диагноз медики поставили певцу.
Сейчас врачи оценивают состояние Николаева как средней степени тяжести. У него наблюдается высокая температура. Результаты теста на коронавирус ещё неизвестны, однако медики поставили артисту диагноз "очаговая пневмония".
Ранее в больницу в Коммунарке поступил ещё один известный певец Лев Лещенко. У него врачи нашли двухстороннюю пневмонию. Сейчас состояние артиста улучшилось, однако результаты его тестирования на коронавирус также неизвестны. Об этом сообщил юморист Владимир Винокур.
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