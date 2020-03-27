Стал известен диагноз, с которым госпитализировали Игоря Николаева

Сейчас врачи оценивают состояние Николаева как средней степени тяжести. У него наблюдается высокая температура. Результаты теста на коронавирус ещё неизвестны, однако медики поставили артисту диагноз "очаговая пневмония".Ранее в больницу в Коммунарке поступил ещё один известный певец Лев Лещенко. У него врачи нашли двухстороннюю пневмонию. Сейчас состояние артиста улучшилось, однако результаты его тестирования на коронавирус также неизвестны. Об этом сообщил юморист Владимир Винокур.