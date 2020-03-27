27-03-2020 02:11 - Спецпоезд вывезет россиян из Киева на родину27-03-2020 01:58 - Трамп рассказал, о чём говорили лидеры "Большой двадцатки"27-03-2020 01:51 - Меркель не хватает человеческого общения на карантине27-03-2020 01:35 - США стали лидером по количеству инфицированных коронавирусом27-03-2020 01:28 - Проблемы с сердцем снижают шансы пациентов с коронавирусом на выздоровление27-03-2020 01:13 - Можно ли с обувью занести в дом коронавирус?27-03-2020 01:03 - Евросоюз согласен на "любую помощь" в борьбе с коронавирусом27-03-2020 00:57 - Кому нужно пройти тест на коронавирус в первую очередь27-03-2020 00:49 - 80 тысяч человек оказались заражены коронавирусом в США27-03-2020 00:40 - Малышев: у 80% зараженных коронавирусом заболевание проходит само27-03-2020 00:36 - Доктор Комаровский прокомментировал связь насморка и отсутствия коронавируса27-03-2020 00:30 - Названы препараты, которые могут стать причиной заражения коронавирусом27-03-2020 00:17 - ВОЗ: в России не занижают данные о зараженных коронавирусом27-03-2020 00:10 - Стало известно, почему Путин надел желтый костюм в больнице Коммунарки27-03-2020 00:06 - Переболевшие COVID-19 могут оставаться носителями вируса и заражать других

Стал известен диагноз, с которым госпитализировали Игоря Николаева

Игорь Николаев заболел "очаговой пневмонией"

Ранее средства массовой информации рассказывали о том, что известный российский исполнитель Игорь Николаев сам обратился к медикам в московской больнице в Коммунарке с недомоганием, а также сдал тест на коронавирус. Журналистам "Пятого канала" удалось узнать, какой диагноз медики поставили певцу.

Сейчас врачи оценивают состояние Николаева как средней степени тяжести. У него наблюдается высокая температура. Результаты теста на коронавирус ещё неизвестны, однако медики поставили артисту диагноз "очаговая пневмония".

Ранее в больницу в Коммунарке поступил ещё один известный певец Лев Лещенко. У него врачи нашли двухстороннюю пневмонию. Сейчас состояние артиста улучшилось, однако результаты его тестирования на коронавирус также неизвестны. Об этом сообщил юморист Владимир Винокур.
Теги : Игорь Николаев, диагноз, очаговая пневмония, тест-анализ на коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ученые определили, почему худые считают толстых менее человечными
Почему мы заедаем стресс и как перестать это делать
Вечерние физические нагрузки оказались полезнее утренних