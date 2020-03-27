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Доктор Комаровский назвал самое эффективное средство против коронавируса

комаровский

Известный врач Евгений Комаровский призвал россиян во время карантина потратить свободное время на самообразование и узнать все о своем организме, лекарствах и вирусах. Одной из причин этого он назвал ответственность за здоровье своих детей и родителей.


Также врач сказал, что не нужно поддаваться панике, а следует беречь свое здоровье. На вопрос, какое противовирусное лучше принимать, он посоветовал пить «200 грамм красного вина перед сном – ну, или 50 грамм коньяка», передает издание «7дней».

Теги : Комаровский, коронавирус, лечение
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Доктор Комаровский назвал самое эффективное средство против коронавируса
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