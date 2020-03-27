Доктор Комаровский прокомментировал связь насморка и отсутствия коронавируса

«Действительно, насморк зачастую многих обнадеживает: дескать, если заложен нос, то дело точно не в коронавирусе», - известный врач Евгений Комаровсакий дал понять, что ему известна эта теория.

«Коронавирус способен проявляться нетипичными, нераспространенными симптомами. Но насморк не гарантирует вам того, что вы не заболели. Если у человека имеется только он один, это может говорить о том, что тяжелая коронавирусная инфекция протекает не так, как у большинства», - поделился мнением доктор.