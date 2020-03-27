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Доктор Комаровский прокомментировал связь насморка и отсутствия коронавируса

Евгений Комаровский

Возникло мнение, что наличие у человека насморка может говорить об отсутствия у него коронавируса. Доктор Комаровский прокомментировал возможность такой связи. По его словам, она надуманна и не соответствует действительности.

Как сообщает MedikForum.ru, среди симптомов заражения коронавирусом неизменно указывается сухой продолжительный кашель в сочетании с высокой температурой. Так родилось предположение, что если человек страдает насморком, то коронавирусной инфекции у него нет, недомогание связано скорее с рядовым ОРВИ.

«Действительно, насморк зачастую многих обнадеживает: дескать, если заложен нос, то дело точно не в коронавирусе», - известный врач Евгений Комаровсакий дал понять, что ему известна эта теория.

Но медик заметил, что такой связи в реальности не существует. Он рассказал, что симптомы ОРВИ могут наблюдаться при коронавирусе во всем их разнообразии, - и также возможен насморк. Но также у заразившихся могут присутствовать только легкая усталость, либо не быть симптомов совсем.

«Коронавирус способен проявляться нетипичными, нераспространенными симптомами. Но насморк не гарантирует вам того, что вы не заболели. Если у человека имеется только он один, это может говорить о том, что тяжелая коронавирусная инфекция протекает не так, как у большинства», - поделился мнением доктор.

В то же время, сказал Комаровский в своем «Инстаграме», практически никогда не случается так, чтобы вирус одновременно поразил нос и легкие заболевшего.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что академик Евдокименко призвал есть жир для защиты легких от коронавирусной инфекции.
Теги : доктор Комаровский, коронавирус
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