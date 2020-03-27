27-03-2020 18:22 - На волне коронавируса Анастасии Волочковой стали дарить цветы из туалетной бумаги27-03-2020 17:59 - Вирусолог объяснил, как легко и просто отличить коронавирус от ангины и гриппа27-03-2020 17:56 - Эксперты рассказали, как перебить запах лука и чеснока27-03-2020 16:38 - У Игоря Николаева подтвердился коронавирус27-03-2020 16:35 - Доктор Комаровский назвал самое эффективное средство против коронавируса27-03-2020 16:16 - Глава Министерства здравоохранения Великобритании заразился коронавирусом27-03-2020 16:04 - Женщину с коронавирусом в Сочи пришлось доставить в больницу с помощью полиции27-03-2020 15:50 - Ученые смогли увидеть, как иммунная система побеждает COVID-1927-03-2020 15:47 - Болеющий новым коронавирусом писатель Акунин рассказал о симптомах27-03-2020 15:30 - Число погибших от коронавируса в Испании достигло 4858 - 769 человек умерли за 24 часа27-03-2020 15:16 - Минздрав России приготовился к «взрывной» ситуации с коронавирусом27-03-2020 15:10 - Результат теста на коронавирус за считанные минуты? Ученые сомневаются в точности27-03-2020 14:57 - Медики рассказали, что нужно добавлять в чай, чтобы уберечь легкие от коронавируса27-03-2020 14:31 - Тилль Линдеманн заразился коронавирусом - он госпитализирован в отделение интенсивной терапии27-03-2020 14:08 - Тяжелое течение коронавируса COVID-19 может повредить сердце пациентов

Коронавирус сразил авиакомпанию «Победа»

Коронавирус сразил авиакомпанию «Победа»

Лоукостер приостановил перевозку пассажиров как за рубеж, так и внутри страны.

Третья по величине в России авиакомпания «Победа» объявила о закрытии всех рейсов, как внешних, так и внутри страны. Продажа билетов прекращена, по предварительным сведениям, до 31 мая.

Такое решение дочерней структуре «Аэрофлота» пришлось принять после того, как правительством было полностью запрещено авиасообщение с другими странами, за исключением спецрейсов, вывозящих туристов, почтовых, санитарных, грузовых и гуманитарных полетов.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая почти всех крупных авиаперевозчиков страны, за исключением «Аэрофлота», ранее назвала ежедневные убытки отрасли после запрета полетов в 500 миллионов долларов с учетом расходов на полеты за соотечественниками, застрявшими за границей.

Авиаперевозчики попытались частично компенсировать убытки путем увеличения перелетов внутри страны, но карантин уменьшил пассажиропоток и здесь. Людям рекомендовано сидеть дома, и они стараются соблюдать меры безопасности, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.

Между тем, пассажиры «Победы» купившие билеты до того, как она объявила о приостановке своей деятельности, жалуются на нежелание перевозчика возвращать им деньги. Якобы им было предложено дождаться возобновления полетов и обменять имеющиеся билеты на любую удобную дату.
Теги : карантин, коронавирус из китая
Яндекс.Новости Читать в Дзен
В Париже от коронавируса умерла испанская принцесса
Коронавирус сразил авиакомпанию «Победа»
На волне коронавируса Анастасии Волочковой стали дарить цветы из туалетной бумаги