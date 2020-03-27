Коронавирус сразил авиакомпанию «Победа»

Лоукостер приостановил перевозку пассажиров как за рубеж, так и внутри страны.Третья по величине в России авиакомпания «Победа» объявила о закрытии всех рейсов, как внешних, так и внутри страны. Продажа билетов прекращена, по предварительным сведениям, до 31 мая.Такое решение дочерней структуре «Аэрофлота» пришлось принять после того, как правительством было полностью запрещено авиасообщение с другими странами, за исключением спецрейсов, вывозящих туристов, почтовых, санитарных, грузовых и гуманитарных полетов.Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая почти всех крупных авиаперевозчиков страны, за исключением «Аэрофлота», ранее назвала ежедневные убытки отрасли после запрета полетов в 500 миллионов долларов с учетом расходов на полеты за соотечественниками, застрявшими за границей.Авиаперевозчики попытались частично компенсировать убытки путем увеличения перелетов внутри страны, но карантин уменьшил пассажиропоток и здесь. Людям рекомендовано сидеть дома, и они стараются соблюдать меры безопасности, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.Между тем, пассажиры «Победы» купившие билеты до того, как она объявила о приостановке своей деятельности, жалуются на нежелание перевозчика возвращать им деньги. Якобы им было предложено дождаться возобновления полетов и обменять имеющиеся билеты на любую удобную дату.