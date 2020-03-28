Вирусные ловушки. Названы поверхности, на которых концентрируются вирусы в доме
Вирусы могут атаковать нас не только снаружи, но и в доме. На некоторых поверхностях они могут концентрироваться в особенно плотно, превращая эти места в настоящие «вирусные ловушки».
Как сообщает MedikForum.ru, было установлено, что переносчики коронавируса могут сохраняться на некоторых материалах в течение нескольких дней. Причем не только в общественных местах, но и в доме, об этом пишет журнал Fit for Fun. Выступившие на его страницах эксперты назвали одной из самых опасных поверхностей, способных оказаться вирусными ловушками, ручки кранов.
«Ловец вирусов номер один – это кран. У кранов в ванных комнатах самая высокая плотность бактерий. Когда вы выключаете воду, помыв руки, существует высокий риск того, что вы получаете именно то, что хотели смыть» - сказал американский микробиолог Чарльз Герб.
Специалист рекомендует закрывать кран, используя салфетки.
Среди других поверхностей предметов в домашнем хозяйстве, к которым особенно часто прикасаются люди, выделяются смартфоны.
«Независимо от того, как часто вы моете руки, вы не добьетесь их достаточной чистоты, если не будете регулярно протирать свой смартфон. Достаточно сухой чистки с использованием ткани из микрофибры, они обеспечивает гибель 80 процентов микробов», - заметил эксперт.
Помимо того, в доме большие количества вирусов, бактерий, микробов концентрируются на следующих поверхностях:
- дверные, оконные ручки,
- выключатели света,
- ручки шкафов, ящиков, включая холодильник.
При это лучше использовать не дезинфицирующие средства, а мыльную воду.
«Дезинфицирующие средства не удаляют грязь и не заменяют чистку. Они, как правило, бесполезны в частных домохозяйствах и должны использоваться только в исключительных случаях по рекомендации врача», - дали совет специалисты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли занести коронавирус в дом с обувью.
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