Вирусные ловушки. Названы поверхности, на которых концентрируются вирусы в доме

«Ловец вирусов номер один – это кран. У кранов в ванных комнатах самая высокая плотность бактерий. Когда вы выключаете воду, помыв руки, существует высокий риск того, что вы получаете именно то, что хотели смыть» - сказал американский микробиолог Чарльз Герб.

«Независимо от того, как часто вы моете руки, вы не добьетесь их достаточной чистоты, если не будете регулярно протирать свой смартфон. Достаточно сухой чистки с использованием ткани из микрофибры, они обеспечивает гибель 80 процентов микробов», - заметил эксперт.

дверные, оконные ручки,

выключатели света,

ручки шкафов, ящиков, включая холодильник.

«Дезинфицирующие средства не удаляют грязь и не заменяют чистку. Они, как правило, бесполезны в частных домохозяйствах и должны использоваться только в исключительных случаях по рекомендации врача», - дали совет специалисты.