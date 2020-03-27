Названы польза и вред красной икры
Красная икра в России – это традиционно новогодний продукт. Она богата питательными веществами, но и солью. В одной баночке икры соли может быть больше дневной нормы.
Тем не менее, красная икра очень ценный продукт. Она содержит множество витаминов и микроэлементов, включая йод, кальций и фосфор. Богата красная икра и омега-3 жирными кислотами, оказывающими помощь организму в усвоении питательных веществ. Также в икре высокое содержание белка с аминокислотами.
Однако, данный продукт имеет и негативные особенности. Как уже говорилось ранее, в икре содержится очень много соли. Соль помогает улучшить вкус и сохранить продукт как можно дольше. Без добавления соли икра быстро портится, поэтому производители щедро сдабривают ею свою продукцию.
Специалисты предупреждают, что переизбыток соли вреден для организма. Особенно это касается гипертоников, а также тех, у кого проблемы с почками.
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