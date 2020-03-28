В Ростовской области подтвердился второй случай коронавируса
Молодой мужчина привез COVID-19 из зараженной Франции.
На Дону появился второй зараженный коронавирусом житель. Новосибирская лаборатория подтвердила предположительный диагноз.
Известно, что это 19-летний молодой человек - житель города Азова. Он не смог себе отказать в удовольствии посетить в опасный период Францию, в которой бушует эпидемия.
Заболевшего прямо с самолета взяли в оборот и изолировали в инфекционный бокс Центральной городской больницы, где наблюдают за течением болезни.
Первой заболевшей стала девушка, которая вернулась из Таиланда. Она тоже госпитализирована, но уже в ростовскую ЦГБ. Ее даже навестил лично губернатор области Василий Голубев, который сообщил жителям, что 26-летняя больная чувствует себя удовлетворительно, но проведет в больнице весь положенный срок карантина.
Третий подозрительный случай у путешественника, вернувшегося из Монако, не подтвердился.
В Ростовской области выявлен и первый нарушитель карантина. Женщина, также вернувшаяся из Таиланда, не сочла нужным отправиться в самоизоляцию, а тут же вышла на работу в салон красоты. Роспотребнадзор передал материалы о нарушении в суд. Теперь ей грозит штраф, а если она кого-то успела заразить, дело может кончиться тюрьмой.
Всего за весь период эпидемии в Ростовской области наблюдалось 4 070 человек. В настоящий момент под медицинским наблюдением находятся 3 303 человека.
В городе Азове, расположенном рядом с областным центром донского региона, под наблюдение врачей из-за подозрения в возможном заражении коронавирусом попали 272 человека. Это стало основанием для введения карантина в двух отделениях Центральной городской больницы.
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