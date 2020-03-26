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Из-за угрозы коронавируса в Ростовской области закрыли на карантин два отделения в больнице

Из-за угрозы коронавируса в Ростовской области закрыли на карантин два отделения в больнице

Ограничения введены в Центральной городской больнице Азова.

В городе Азове, расположенном рядом с областным центром донского региона, под наблюдение врачей из-за подозрения в возможном заражении коронавирусом попали 272 человека. Это стало основанием для введения карантина в двух отделениях Центральной городской больницы.

Доступ закрыт в неврологическое отделение и отделение острых нарушений мозгового кровообращения. Предпринятые меры должны предотвратить заражение пациентов. Сколько будет длиться карантин – неизвестно.

Всего в Ростовской области под медицинским наблюдением находится 1263 человека. У одной жительницы, прилетевшей из Таиланда, диагноз подтвердил наличие COVID-19, еще двое жителей Дона ждут результатов в самое ближайшее время. Они побывали в Монако и Франции. В этих странах объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

В донском регионе также действует режим повышенной опасности. Запрещены мероприятия численностью более 50 человек, закрыты театры, филармонии и цирки. В кинотеатрах предпринимаются профилактические меры дезинфекции залов. Прокатчики уверяют, что посещение кинотеатров абсолютно безопасно. Учитывая, что количество зрителей действительно невелико, с этим можно согласиться.

МедикФорум уже сообщал ранее, что из-за угрозы распространения коронавируса Росавиация с 23 марта запретила все международные рейсы из региональных аэропортов. Под запрет попал и ростовский аэропорт Платов из которого до недавнего времени еще можно было улететь в Ереван и Стамбул.

Теги : карантин, больница, коронавирус, Азов
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Из-за угрозы коронавируса в Ростовской области закрыли на карантин два отделения в больнице
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