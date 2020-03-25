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Первый пошел: заражение коронавирусом в Ростовской области подтвердилось

Первый пошел: заражение коронавирусом в Ростовской области подтвердилось

Об этом жителям региона сообщил лично губернатор Василий Голубев.

У жительницы Ростова-на-Дону, вернувшейся 21 марта из поездки в Таиланд, подтвердился диагноз коронавируса. Сейчас больная находится в инфекционном боксе ростовской больницы, куда ее отправили сразу после прилета домой, потому что она уже чувствовала недомогание. Сразу у нее были взяты тесты на COVID-19 и отправлены в Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии.

Сейчас состояние пациентки удовлетворительное, температура тела 36,6. Не смотря на все признаки выздоровления, девушка проведет в стационаре положенные 14 дней.

В ГНЦ «Вектор» Новосибирска сейчас находятся анализы и еще двух ростовчан, вернувшихся из Монако и Франции, у которых были основания тоже заподозрить коронавирус. Они также находятся в изолированном боксе в стационаре, где им оказывается врачебная помощь.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что во время эпидемии и угрозы заражения большого количества людей в регионе должен быть ближе к народу. Для этой цели он даже завел себе аккаунт в «ВКонтакте», где собирается оперативно рассказывать новости о коронавирусе.

Сейчас на Дону под медицинским наблюдением находятся 1,2 тысяч человек. Всего в регионе наблюдались порядка 1,9 тысяч человек, 654 из них признаны здоровыми и отпущены на свободу.

В России численность заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 658 человек, увеличившись за сутки на 163 человека. Вылечились от опасного вируса 29 россиян.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь утвердила специальные молитвенные прошения на время эпидемии. Теперь они будут постоянно возноситься в каждом храме для «преодоления болезни и дарования сил борющимся с нею врачам».
Теги : заражение коронавирусом
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