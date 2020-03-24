Ну, здравствуй, COVID-19: в Ростовской области возможно появились первые заболевшие коронавирусом
Троих жителей региона изолировали в боксы и теперь ждут окончательных результатов анализов.
Губернатор Ростовской области пообещал жителям региона лично рассказать о здоровье троих граждан, вернувшихся из заграничных путешествий. Дончане прибыли из Монако, Таиланда и Франции. Тест-анализы показали наличие коронавируса. Более углубленное исследование проводится сейчас в вирусологическом центре Роспотребнадзора «Вектор». Состояние всех троих удовлетворительное.
Василий Голубев опроверг уже распространившиеся в соцсетях слухи о первых зараженных на Дону, он считает, что следует дождаться результатов повторных анализов. Глава региона пообещал «после получения результатов исследования жители региона будут проинформированы». В настоящий момент он утверждает «подтвержденных случаев заболевания в Ростовской области нет».
При этом в регионе каждый день стремительно растет количество человек с подозрением на вирус. Еще 21 марта под наблюдением было чуть больше 412 человек, 23 марта этот показатель увеличился почти вдвое - 761 человек, а по данным на 24 марта зарегистрировано уже 1148 человек с подозрением на COVID-19. Все они находятся под наблюдением врачей.
Жителям региона в очередной раз напоминают, что для того, чтобы обезопасить себя от заражения, следует соблюдать личную гигиену (мыть руки и пользоваться антисептиками), не трогать лицо грязными руками, находясь в общественных местах. При этом само посещение общественных мест следует сократить до минимума, не прикасаться там к посторонним предметам и поверхностям; избегать рукопожатий и держать с людьми дистанцию не менее метра.
В храмах Ростовской области просят у Всевышнего защиты от пандемии. Русская православная церковь утвердила специальные молитвенные прошения на время эпидемии. Теперь они будут постоянно возноситься в каждом храме для «преодоления болезни и дарования сил борющимся с нею врачам».
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