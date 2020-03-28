Владимир Путин предрек скорую победу России над коронавирусом
Президент считает, что нам под силу остановить COVID-19 за 2-3 месяца.
Россия вполне может пойти по китайскому сценарию и остановить массовое распространение коронавируса за 2-3 месяца, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями.
- Через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь даже раньше, - оптимистично заявил глава государства.
Объявленная следующая неделя нерабочей поможет режиму самоизоляции и снизит пик заболеваемости.
В настоящий момент в России ежедневно увеличивается число инфицированных коронавирусом. По сведениям на утро 28 марта только за истекшие сутки заболевание COVID-19 заболело еще 196 человек. Таки образом общее количество заболевших в России перевалило за тысячу человек и составило 1040 человек.
Самое большое количество заболевших сконцентрировано в столице. За сутки там было выявлено еще 157 новых заражений, общее число инфицированных -703 человека.
При этом с начала эпидемии в России выздоровели уже 45 человек, 7 человек за минувшие сутки. Два человека скончались.
Российские власти приняли решение сделать неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года нерабочей в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом 25 марта заявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин.
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