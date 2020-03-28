Печальный рекорд: в США зарегистрировано боле 100 000 случаев коронавируса

Неоднозначный показатель смертности в США

"Мы наблюдаем рост числа случаев инфицирования коронавирусом, увеличение числа случаев госпитализации, рост пациентов на аппаратах ИВЛ», - сказал Томас Цай, профессор политики здравоохранения в Гарварде. - И, к сожалению, уровень смертности будет следовать этой схеме".

По состоянию на 18:00 по местному времени (22:00 по Гринвичу) было зарегистрировано 100 717 случаев, включая 1544 случая смерти. Самый большой кластер находится в Нью-Йорке, где проживает половина зарегистрированных зараженных, что уже перегружает больницы.В США зарегистрировано на 15 000 больше подтвержденных случаев, чем в Италия, и на 20 000 больше, чем в Китае, где коронавирус был выявлен впервые.Показатель смертности от коронавируса в США, основанный на подтвержденных случаях, составляет около 1,5% по сравнению с 10,5% в Италии.Этот показатель может еще упасть: более тщательное тестирование выявляет больше людей с бессимптомным течением. Но может и возрасти, если другие города окажутся в аналогичном положении с Нью-Йорком, в котором более 500 человек погибли, испытывая острую нехватку больничных коек, средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких.Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.