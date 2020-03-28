Роспотребнадзор рассказал, где можно гулять с детьми во время эпидемии коронавируса
Главное – максимально ограничить контакты детей между собой.
Ограничительные мероприятия, введенные в России в период борьбы с распространением коронавируса, предписывают полностью исключить или свести к минимуму контакты детей. Об этом говорится в рекомендациях родителям на период эпидемии коронавирусной инфекции, размещенных на официальном сайте Роспотребнадзора.
В девяти пунктах документа подробно рассказывается, как оставаться на карантине с детьми и какие меры предосторожности стоит соблюдать в ежедневном режиме. Прежде всего рекомендуется оставаться дома для максимального снижения риска инфицирования. При этом в помещении следует проводить регулярную влажную уборку, дезинфекцию и проветривание. Обработке с применением дезинфицирующих средств нужно подвергнуть и упаковки продуктов и товаров, доставленных из магазина.
Понятное дело категорически запрещается посещение каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования. То есть гулять в парках и на детских площадках нельзя.
Для прогулок во время карантина подходят только приусадебные участки и площадки, находящиеся в индивидуальном пользовании. Еще можно посещать лесопарковые зоны, но при условии, что там будет только природа без присутствия других людей.
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что коронавирус вполне может сохранять свою жизнеспособность вне тела человека до 3 суток во влажной и прохладной среде.
По сведениям на утро 28 марта общее количество заболевших в России перевалило за тысячу человек и составило 1040 человек. Только за истекшие сутки заболевание COVID-19 было зафиксировано еще у 196 человек.
157 новых заболевших выявлено в Москве, теперь количество инфицированных в столице составляет 703 человека. С начала эпидемии в России выздоровели 45 человек, двое скончались.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что соблюдение домашнего карантина необходимо всем, кто приехал из-за рубежа. Если вы путешествовали с друзьями или семьей, то проходить карантин можно в одном помещении. Эксперты ведомства подробно рассказали, что можно и нельзя делать на карантине.
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