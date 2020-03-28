Поможет ли промывание носа от коронавируса
Советами по профилактике COVID-19 поделились врачи Кремлевской больницы.
Врачи активно дают советы пациентам не только во время приемов в больницах, но и через соцсети. Так врач-инфекционист ФГБУ "Поликлиника №4" Управления делами Президента Российской Федерации Ольга Ермакова записала ролик, который разместила на странице в "Вконтакте". Там она, прежде всего напомнила, что, что коронавирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем.
Соответственно, для защиты от заражения, следует носить в закрытых помещениях медицинские маски, не трогать лицо, чаще мыть руки, а также пользоваться антисептиком. Ответила Ольга Ермакова и на злободневный вопрос, помогает ли от коронавируса промывание носа. По ее мнению, да, если для промывания использовать специальные солевые аптечные растворы.
Главный внештатный специалист-эндокринолог УДП Дарья Ладыгина обратилась к диабетикам, напомнив, что они входят в зону риска. Она посоветовала данной категории населения не только соблюдать меры профилактики, но и запастись инсулиновыми препаратами на месяц или два. Врач порекомендовала соблюдать диету, пить много воды, а также проверять уровень сахара в крови минимум четыре раза в день.
Начальник Центра онкологии ЦКБ Управления делами Президента Вадим Черемисов дал советы пациентам своего профиля. Он напомнил им, что больные раком страдают иммунодефицитом. Поэтому у них высокая вероятность инфицирования и риск осложненного течения заболевания.
Все специалисты Кремлевской больницы сошлись во мнении, что в период эпидемии следует соблюдать меры предосторожности и максимальный режим самоизоляции.
Пандемия коронавируса усиливается с каждым днем. В результате растет и страх людей перед невидимой болезнью. На фоне панических настроений возникает немало мифов о коронавирусе. Вот пять из них, которые развенчала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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