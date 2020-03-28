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4 средства, которые эффективно удаляют коронавирус с поверхностей

4 средства, которые эффективно удаляют коронавирус с поверхностей

Инфицированный человек может легко распространять частицы коронавируса, кашляя, касаясь других людей или оставляя вирус на поверхности. Несомненно, мытье рук после нахождения в общественных местах является ключом к сокращению распространения COVID-19. Но что мы должны делать в доме, чтобы минимизировать риски?

В двух недавних исследованиях изучалось, как долго коронавирусы выживают на разных поверхностях. Оказалось, что время выживания варьируется в зависимости от типа поверхности.

Вирус выживает дольше всего на нержавеющей стали и пластике - до девяти дней. Самое короткое время выживания - 1 день, было на бумаге и картоне.
Количество вирусных частиц за это время действительно уменьшается, но беспокоит то, что частицы могут находиться дни, а не часы или минуты на поверхности. 

Итак, насколько хороши чистящие средства в ваших шкафах при убийстве коронавируса SARS-CoV-2? 

Мыло и вода

Мыло и вода - первая линия защиты. Мыло воздействует на жиры в вирусной оболочке и поднимает вирус с поверхностей, после чего оно смывается водой. 

Отбеливатель

Действующее вещество в отбеливателе, гипохлорит натрия, эффективно убивает вирус. Убедитесь, что отбеливатель оставлен на 10-15 минут, затем протрите поверхность чистой влажной тканью. Отбеливатель работает, разрушая белок и рибонуклеиновую кислоту (РНК) вируса. Обязательно используйте отбеливатель так, как указано на упаковке.

Медицинский спирт

Он состоит из спирта и этанола. Было показано, что этанол убивает коронавирусы всего за 30 секунд. Как и отбеливатель, он разрушает белок и РНК вируса. Смочите ткань чистым медицинским спиртом и протрите поверхность. Он высохнет и испарится. Водка и другой алкоголь не убивают вирусы из-за слабой концентрации спирта.

Дезинфицирующие средства для рук

Основным ингредиентом убивающим SARS-CoV-2, является этанол. Но его концентрация в дезинфицирующем средстве очень важна - она должна превышать 70%, иначе он не будет эффективно убивать коронавирус.

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Теги : коронавирус
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