Ученые выяснили срок жизни нового коронавируса на разных поверхностях

Ученые из Британии установили, что новый коронавирус на большинстве поверхностей держится около 72 часов.





Исследователи сравнивали действие в разных условиях как нового SARS-CoV-2, так и его предшественника SARS-CoV-1. Они выяснили, что оба вируса распространяются примерно одинаково, но лучше они живут на пластике и нержавеющей стали, а хуже – на меди и картоне.





В воздухе они существуют около трех часов, что подтверждает возможность заразиться воздушно-капельным путем, сообщается в издании The New England Journal of Medicine.