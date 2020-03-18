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Ученые выяснили срок жизни нового коронавируса на разных поверхностях

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Ученые из Британии установили, что новый коронавирус на большинстве поверхностей держится около 72 часов.


Исследователи сравнивали действие в разных условиях как нового SARS-CoV-2, так и его предшественника SARS-CoV-1. Они выяснили, что оба вируса распространяются примерно одинаково, но лучше они живут на пластике и нержавеющей стали, а хуже – на меди и картоне.


В воздухе они существуют около трех часов, что подтверждает возможность заразиться воздушно-капельным путем, сообщается в издании The New England Journal of Medicine.


Теги : коронавирус, ученые, поверхность
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