Коронавирус действительно живет 3 дня на пластике? Да, но это сложно
Коронавирус может жить 24 часа на картоне и до трех дней на пластике и нержавеющей стали. Это так, но подробности более сложны, по мнению ученых, которые опубликовали это исследование. Краткая версия: уровни вируса резко падают в течение нескольких часов, сообщают авторы в "Медицинском журнале Новой Англии".
Ключевым моментом является то, что ученые называют периодом полураспада коронавируса: сколько времени требуется, чтобы половина микробов в данном образце погибла.
Когда ученые положили вирусные капли на пластик, они обнаружили, что половина вируса исчезла через семь часов. Половина того, что осталось, пропало еще через семь часов и так далее. К концу второго дня оставалось менее 1/100 от первоначального количества, а через три дня остатки были едва различимы.
Для нержавеющей стали период полураспада коронавируса составлял пять или шесть часов, а для картона он был еще короче: менее четырех часов. Поверхность, на которой коронавирус имел самую короткую жизнь, была медной. Медь давно известна своими антимикробными свойствами. Когда капли были помещены на красноватый металл, половина вирусов умирали в течение 45 минут.
Заразность коронавируса снижается на поверхностях?
«Тот факт, что можно идентифицировать вирус на поверхности, не означает, что он обязательно заразен», - сказали исследователи в своей статье.
Не помешает мыть руки после того, как вы вытащили продукты из сумки, открыли недавно доставленный конверт или достали газету. Мыло и вода делают свою работу.
Ученые сравнили жизнеспособность нового коронавируса на различных поверхностях с жизнеспособностью другого вида коронавируса, который вызвал эпидемию SARS с 2002 по 2003 год. Результаты были схожими, хотя вирус SARS распался быстрее на картоне.
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