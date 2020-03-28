Карантин: закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек
В Ростовской области введены повышенные меры безопасности против распространения коронавируса.
С субботы, 28 марта, на Дону закрыты все торгово-развлекательные центры, театры, библиотеки, спортивные залы, объекты массового отдыха, учреждения социального обслуживания населения и общественного посещения. На неделю стали недоступными салоны красоты, солярии, СПА, бани, сауны.
Не работают так же все предприятия общественного питания, единственная услуга, которую им разрешено оказывать, это доставка питания на дом. Приостановлена работа розничной торговли, за исключением магазинов, торгующих промышленными товарами первой необходимости и продуктами. Еще работают аптеки.
При этом в торговых точках, на долю которых досталось обслуживать покупателей в период эпидемии, должны соблюдаться меры безопасности. В частности, это нахождение в торговых залах не более одного человека на площади 4 квадратных метров, оперативное обслуживание на кассах, чтобы люди не задерживались.
Особые требования карантина касаются людей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, которым предписано сидеть дома.
Напомним, пять дней с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими. Приостановлена деятельность всех образовательных организаций: детских садов, школ, школ-интернатов, колледжей, техникумов, учреждений дополнительного и высшего образования.
По распоряжению губернатора Ростовской области организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, а также услуги связи предписывается не применять мер ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по оплате за коммунальные услуги и услуги связи гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции. Даже имеющаяся задолженность не станет причиной отказа при принятии решения о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
По окончании вынужденных каникул, детские сады начнут работать в штатном режиме. Учащиеся с 6 по 12 апреля школу не посещают. Обучение будет организовано по той же программе расписания, но в сокращенном виде. Дистанционные уроки будут проходить в различных формах с использованием электронных обучающих платформ.
В Москве так же в период с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все магазины, кроме продовольственных точек и аптек. Также это касается мест с товарами первой необходимости. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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