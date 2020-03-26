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В Ставропольском крае введены дополнительные меры против коронавируса

В Ставропольском крае введены дополнительные меры против коронавируса
МедикФорум узнал, что губернатор Ставрополья подписал постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Недавно Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил следующую неделю нерабочей для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Так в Ставропольском крае в связи с этим будут приостановлены все массовые мероприятия на период с 28 марта до 6 апреля.

Для жителей края установлен временный запрет на работу и посещение учреждений культуры, развлекательных заведений, парков культуры и отдыха, концертных залов и кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров. Приостанавливается работа всех предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

Кроме того, запрет распространяется на работу розничной торговли и рынков, за исключением рынков продовольственных товаров, аптек, продуктовых магазинов.

На Ставрополье будут закрыты на неделю все салоны красоты, бани, сауны, бассейны, аквапарки, физкультурно-оздоровительные объекты.

В учреждениях санаторно-курортного комплекса вводится режим самоизоляции и ежедневной термометрии посетителей.

В период с 28 марта по 12 апреля действуют каникулы во всех школах и организациях среднего профессионального образования Ставрополья. В детских садах организовано свободное посещение детьми по решению родителей. Такой же режим действует в организациях дополнительного образования детей.

Руководителям организаций всех форм собственности предписано организовать, при наличии такой возможности, перевод части работников на удалённый режим работы с сохранением заработной платы.

Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставропольском крае подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусом.
Теги : коронавирус, Ставропольский край
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В Ставропольском крае введены дополнительные меры против коронавируса
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