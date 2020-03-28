Доктор Комаровский назвал продукты, которыми нужно питаться при коронавирусе

Знаменитый врач-педиатр Евгений Комаровский назвал продукты, которыми нужно питаться при коронавирусной инфекции. Рекомендациями он поделился в своей программе на YouTube-канале.





Он сказал, что человеку с коронавирусной инфекцией не нужны ни гречка, ни мясные и рыбные консервы. Болеющим COVID-19 нужно употреблять легкоусваиваемую пищу, которая богата углеводами.





«Сахара, сладкое — в этой ситуации это совершенно нормально. Обратите внимание на овсянку, манку, сухофрукты, мед, сгущенное молоко, фруктовые пюре, консервированные фрукты, фрукты из компотов, просто фрукты, те же бананы и ягоды. Шикарная штука — мороженое, шоколад, варенье. Сладости, легкие кашки, всякие мюсли — это просто замечательно!» — сообщил врач.





Также он призвал заболевших пить как можно больше жидкости.





Вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус стал распространяться по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта ситуацию с коронавирусом пандемией. По последним данным, число инфицированных достигло 600 тысяч человек, скончались более 27 тысяч.