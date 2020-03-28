Доктор Комаровский назвал продукты, которыми нужно питаться при коронавирусе
Знаменитый врач-педиатр Евгений Комаровский назвал продукты, которыми нужно питаться при коронавирусной инфекции. Рекомендациями он поделился в своей программе на YouTube-канале.
Он сказал, что человеку с коронавирусной инфекцией не нужны ни гречка, ни мясные и рыбные консервы. Болеющим COVID-19 нужно употреблять легкоусваиваемую пищу, которая богата углеводами.
Также он призвал заболевших пить как можно больше жидкости.
Вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус стал распространяться по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта ситуацию с коронавирусом пандемией. По последним данным, число инфицированных достигло 600 тысяч человек, скончались более 27 тысяч.
Оставить комментарий