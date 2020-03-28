Рекордная смертность: за сутки в Италии погибли от коронавируса почти 1000 человек, в Испании - 832
В Италии в пятницу было зарегистрировано почти 1000 смертей от коронавируса, что стало самым худшим результатом за день с начала пандемии. В Испании скончалось 832 человека.
Больной коронавирусом кардиолог из Рима вспомнил свой адский опыт в больнице.
"Лечение кислородной терапией является болезненным, поиск лучевой артерии затруднен. Отчаявшиеся другие пациенты кричали «хватит, хватит»", - рассказывает он.
Уровень заболеваемости в Италии продолжил свою недавнюю тенденцию к снижению. Но глава национального института здравоохранения Сильвио Брусаферро заявил, что страна еще "не вышла из леса", предсказав, что "мы можем достичь пика в ближайшие несколько дней".
Испания также заявила, что число новых случаев заражения снижается, несмотря на худший день по количеству смертей.
"Драматическая эволюция"В последние недели Европа сильна пострадала от последствий коронавирусного кризиса: миллионы людей по всему континенту оказались заблокированными, а улицы Парижа, Рима и Мадрида абсолютно пусты.
В Великобритании люди, возглавляющих борьбу страны с коронавирусом, премьер-министр Борис Джонсон и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, объявили в пятницу, что они дали положительный результат на коронавирус COVID-19.
Ситуация в США также не внушает оптимизма. По данным Университета Джона Хопкинса, число случаев заражения превысило 104 000 человек, что является самым высоким показателем в мире.
Число заболевших в России достигло 1264 человек в 62 регионах.
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