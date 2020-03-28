У жены Германа Грефа подозревают коронавирус
Жену Германа Грефа, Яну Греф, врачи проверяют на коронавирус. Сам Герман Греф недавно вернулся из Европы и самоизолировался.
Как сообщают источники, у Яны Греф появились характерные симптомы коронавируса, что и послужило поводом для проверки. Результаты анализа пока не готовы.
Напомним, что за последнюю неделю участились случая выявления коронавируса у селебрети. Положительный результат показали Игорь Николаев и Лев Лещенко.
Последний, возможно, заразил много известных людей, так как был на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутова, где собрался бомонд российского шоу-бизнеса.
Ситуация в России и в миреЧисло инфицированных коронавирусом в России достигло 1264 человек. Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в России сообщает, что за последние сутки в стране зафиксировано 228 случаев заражения в 62 регионах страны. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Между тем Европа ставит печальные рекорды смертности от коронавируса. За последние сутки в Италии скончалось почти 1000 человек, 832 в Испании. В США коронавирусной инфекцией заразились более 100 000 человек.
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