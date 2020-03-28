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У жены Германа Грефа подозревают коронавирус

У жены Германа Грефа подозревают коронавирус

Жену Германа Грефа, Яну Греф, врачи проверяют на коронавирус. Сам Герман Греф недавно вернулся из Европы и самоизолировался.

Как сообщают источники, у Яны Греф появились характерные симптомы коронавируса, что и послужило поводом для проверки. Результаты анализа пока не готовы.

Напомним, что за последнюю неделю участились случая выявления коронавируса у селебрети. Положительный результат показали Игорь Николаев и Лев Лещенко. 
Последний, возможно, заразил много известных людей, так как был на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутова, где собрался бомонд российского шоу-бизнеса.

Ситуация в России и в мире

Число инфицированных коронавирусом в России достигло 1264 человек. Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в России сообщает, что за последние сутки в стране зафиксировано 228 случаев заражения в 62 регионах страны. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Между тем Европа ставит печальные рекорды смертности от коронавируса. За последние сутки в Италии скончалось почти 1000 человек, 832 в Испании. В США коронавирусной инфекцией заразились более 100 000 человек.

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Теги : коронавирус в России, коронавирус у звезд
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У жены Германа Грефа подозревают коронавирус
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