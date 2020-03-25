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В Москве скончались два пациента с положительным тестом на коронавирус

коронавирус

Смерть двух пациентов, чьи тесты на коронавирус были положительными, подтвердил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, проинформировало агентство Москва 24.

Как сообщает MedikForum.ru, скончавшиеся пациенты были пожилыми людьми в возрасте 88 и 73 лет. У них была подтверждена пневмония, а также имелись сопутствующие патологии. Положительные результаты при тестировании на коронавирус были получены ими прижизненно.

За последние 24 часа число заразившихся в России возросло до 658 человек. Случаи заражения произошли в 55 регионах. В Москве зафиксировано 120 случаев, количество выздоровевших после заболевания COVID-19 составило 15 человек.

В столице после введения режима домашнего карантина для граждан старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, объявили о контроле возможных нарушений посредством системы городского видеонаблюдения.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными было подсчитано, насколько эффективным является домашний карантин для защиты от заражения коронавирусом.
Теги : коронавирус
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