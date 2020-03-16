Герман Греф самоизолировался дома из-за коронавируса
Глава Сбербанка недавно вернулся из Европы и теперь не ходит на работу.
Глава Сбербанка России Герман Греф, являясь ответственным гражданином, по собственной инициативе перешел на удаленную работу. Такое решение Греф принял после своего возвращения из Европы, где сейчас свирепствует коронавирус.
Сотрудники Сбербанка сообщили, что их руководитель, соблюдая «требования указа мэра Москвы о двухнедельной самоизоляции после прибытия из страны с повышенным уровнем риска и до конца текущей недели работает в дистанционном формате».
В самом банке создан антикризисный центр для обеспечения бесперебойной работы финансовой организации на фоне эпидемии. В связи с этим принят целый комплекс мер для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов банка.
Одной из таких мер, предпринятых антикризисным штабом, стал перевод части офисных сотрудников во главе с правлением банка в режим «home office».
- Сегодняшнее оперативное совещание правления прошло с удаленным подключением 50% руководства банка, — сообщили в СБ.
Завтра, 17 марта, Герман Греф намерен в таком же режиме пообщаться с прессой по поводу итогов заседания Наблюдательного совета Сбербанка. Такой формат выбран в связи с реализацией комплекса мер по недопущению распространения коронавируса, пояснили в пресс-службе финансовой организации.
Ранее сообщалось, что самыми надежными мировыми валютами глава Сбербанка Герман Греф считает швейцарский франк, норвежскую и шведскую крону, но российским гражданам он советует хранить сбережения в рублях.
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