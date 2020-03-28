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Витамин С сокращает время вентиляции легких у тяжелых пациентов

Витамин С сокращает время вентиляции легких у тяжелых пациентов

Введение витамина C сокращает продолжительность искусственной вентиляции легких у критически больных пациентов, согласно обзору, недавно опубликованному в журнале интенсивной терапии.

Харри Хемиля, доктор медицины, доктор философии, из университета Хельсинки, и Элизабет Чокер, из университета Сиднея, провели систематический обзор литературы для выявления контролируемых исследований, в которых анализировалось влияние витамина С на время вентиляции легких среди пациентов в интенсивной терапии.

Основываясь на восьми исследованиях (685 пациентов), включенных в метаанализ, исследователи обнаружили, что витамин С сокращает продолжительность искусственной вентиляции легких в среднем на 14%. 

Шанс для тяжелобольных

Между исследованиями существовала значительная гетерогенность действия витамина С, что было объяснено временем вентиляции в контрольной группе. Для людей с самой длинной вентиляцией, соответствующих наиболее тяжело больным пациентам, витамин С был наиболее полезным. Среди 471 человек (в пяти исследованиях), нуждающихся в вентиляции в течение более 10 часов, доза от 1 до 6 г / день сократила время вентиляции в среднем на 25%.

«Учитывая убедительные доказательства пользы для нескольких особо тяжелых пациентов интенсивной терапии, наряду с признаками низких уровней витамина С у таких больных, в отделении интенсивной терапии пациенты могут получить выгоду от введения витамина С» - утверждает Харри Хемиля.


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Теги : искусственная вентиляция легких, витамин С, коронавирус
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