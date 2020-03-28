Витамин С сокращает время вентиляции легких у тяжелых пациентов

Шанс для тяжелобольных

«Учитывая убедительные доказательства пользы для нескольких особо тяжелых пациентов интенсивной терапии, наряду с признаками низких уровней витамина С у таких больных, в отделении интенсивной терапии пациенты могут получить выгоду от введения витамина С» - утверждает Харри Хемиля.