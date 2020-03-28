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Что такое поддерживающее лечение для пациентов с коронавирусом COVID-19?

Что такое поддерживающее лечение для пациентов с коронавирусом COVID-19?

Доктор Клэйтон Коул, пульмонолог и председатель отделения превентивной медицины клиники Майо (США), рассказывает, что сегодня нет лечения для коронавируса COVID-19, хотя ранние клинические исследования показали перспективность для ряда лекарств. Лечение первой линии - это поддерживающая терапия, которая может помочь больным пациентам перенести болезнь и выжить.

Что означают термины «поддерживающее лечение»?

"Поддерживающее лечение - то, что мы можем сделать, чтобы облегчить симптомы коронавируса COVID-19», - говорит доктор Коул. «Внимательно наблюдая за пациентами, помогая им дышать, доставляя внутривенные жидкости, подавляя высокую температуру, облегчая кашель, мы можем надеяться предотвратить нежелательные явления: хроническую одышку или смерть в особо тяжелых случаях. Число серьезных случаев увеличивается, мы должны подготовиться к оказанию поддерживающей помощи большему количеству людей с коронавирусом".

Как поддерживается дыхание?

"Иногда мы должны обеспечить дополнительный кислород. Иногда это включает в себя фактическое применение так называемого «двунаправленного положительного давления в дыхательных путях» или временное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких для тех, кто серьезно болен. Большинству людей этот уровень помощи дыханию не требуется".

Поддерживающее лечение в домашних условиях

Люди с легкими симптомами коронавируса COVID-19 нуждаются в самоизоляции и лечении в домашних условиях. Доктор Коул говорит, что эти поддерживающие методы могут помочь уменьшить симптомы.
  • Отдых
  • Обильное питье
  • Контроль температуры
  • Облегчение кашля и чихания при помощи безрецептурных препаратов

Правила при домашнем лечении

  • Сохранение дистанции не менее двух метров от членов семьи
  • Мытье рук 
  • Дезинфицирование поверхностей
  • Самоизоляция от других в доме
  • Избегание обмена посудой

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Теги : коронавирус
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Что такое поддерживающее лечение для пациентов с коронавирусом COVID-19?