Что такое поддерживающее лечение для пациентов с коронавирусом COVID-19?

Что означают термины «поддерживающее лечение»?

"Поддерживающее лечение - то, что мы можем сделать, чтобы облегчить симптомы коронавируса COVID-19», - говорит доктор Коул. «Внимательно наблюдая за пациентами, помогая им дышать, доставляя внутривенные жидкости, подавляя высокую температуру, облегчая кашель, мы можем надеяться предотвратить нежелательные явления: хроническую одышку или смерть в особо тяжелых случаях. Число серьезных случаев увеличивается, мы должны подготовиться к оказанию поддерживающей помощи большему количеству людей с коронавирусом".

Как поддерживается дыхание?

"Иногда мы должны обеспечить дополнительный кислород. Иногда это включает в себя фактическое применение так называемого «двунаправленного положительного давления в дыхательных путях» или временное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких для тех, кто серьезно болен. Большинству людей этот уровень помощи дыханию не требуется".

Поддерживающее лечение в домашних условиях

Отдых

Обильное питье

Контроль температуры

Облегчение кашля и чихания при помощи безрецептурных препаратов

Правила при домашнем лечении

Сохранение дистанции не менее двух метров от членов семьи

Мытье рук

Дезинфицирование поверхностей

Самоизоляция от других в доме

Избегание обмена посудой