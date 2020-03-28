Что такое поддерживающее лечение для пациентов с коронавирусом COVID-19?
Доктор Клэйтон Коул, пульмонолог и председатель отделения превентивной медицины клиники Майо (США), рассказывает, что сегодня нет лечения для коронавируса COVID-19, хотя ранние клинические исследования показали перспективность для ряда лекарств. Лечение первой линии - это поддерживающая терапия, которая может помочь больным пациентам перенести болезнь и выжить.
Что означают термины «поддерживающее лечение»?
"Поддерживающее лечение - то, что мы можем сделать, чтобы облегчить симптомы коронавируса COVID-19», - говорит доктор Коул. «Внимательно наблюдая за пациентами, помогая им дышать, доставляя внутривенные жидкости, подавляя высокую температуру, облегчая кашель, мы можем надеяться предотвратить нежелательные явления: хроническую одышку или смерть в особо тяжелых случаях. Число серьезных случаев увеличивается, мы должны подготовиться к оказанию поддерживающей помощи большему количеству людей с коронавирусом".
Как поддерживается дыхание?
"Иногда мы должны обеспечить дополнительный кислород. Иногда это включает в себя фактическое применение так называемого «двунаправленного положительного давления в дыхательных путях» или временное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких для тех, кто серьезно болен. Большинству людей этот уровень помощи дыханию не требуется".
Поддерживающее лечение в домашних условияхЛюди с легкими симптомами коронавируса COVID-19 нуждаются в самоизоляции и лечении в домашних условиях. Доктор Коул говорит, что эти поддерживающие методы могут помочь уменьшить симптомы.
- Отдых
- Обильное питье
- Контроль температуры
- Облегчение кашля и чихания при помощи безрецептурных препаратов
Правила при домашнем лечении
- Сохранение дистанции не менее двух метров от членов семьи
- Мытье рук
- Дезинфицирование поверхностей
- Самоизоляция от других в доме
- Избегание обмена посудой
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