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Жертвы COVID-19 перед кризисом чувствуют себя лучше

COVID-19

Врачи утверждают, что пациенты с коронавирусом часто чувствуют себя лучше перед тем, как их состояние резко ухудшается. И уже после этого им требуется госпитализация.

Лечащие врачи пациентов с COVID-19 начинают лучше разбираться в сценариях развития этой инфекции. Такие симптомы, как умеренный жар и кашель, на ранней стадии проявляют себя не очень выражено. Пульмонолог из Нового Орлеана доктор Джошуа Денсон (Joshua Denson), пролечивший 20 пациентов с коронавирусной инфекцией, описал NBC News первую стадию болезни в качестве «тлеющего пламени». Он заявил, что подобного рода симптомы длятся около недели, после чего у подавляющего большинства болезнь проходит, а у нескольких процентов состояние здоровья ухудшается.

В тяжелых случаях, по словам Денсона и других врачей, у некоторых пациентов ощущается улучшение здоровья, после чего их состояния резко ухудшается, и им требуется госпитализация по поводу проблем с дыханием и болями в грудной клетке.  У людей появляется ложное ощущение, что всё уже позади, но через 20-24 часа возникает сильный жар, усталость, мучительный кашель и одышка. Вот уже на этой стадии им нужно оказаться на больничной койке поближе от аппаратов искусственной вентиляции легких.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, реальная смертность от коронавируса составляет не 4%, а 1,4%. Впрочем, этот показатель может и дальше снизиться, поскольку учёные только сейчас получают возможность анализировать большие объемы данных. Отметим, что у традиционного сезонного гриппа смертность составляет, в среднем, 0,1%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : COVID-19, симптомы
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