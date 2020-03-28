Медики дали советы о посещении магазина в сезон коронавируса
Посещение магазина является сегодня для многих людей единственной причиной покинуть квартиру. Учитывая все вероятные риски заразиться коронавирусом в наши дни, медики дали советы для тех, кто ходит за подкупами.
Как сообщает MedikForum.ru, сотрудники Федерального института оценки риска констатируют: нет ни одного случая, подтверждающего возможность заразиться коронавирусом путем потребления пищи с ним. Но при посещении магазина нельзя исключать вероятного контакта с зараженными поверхностями. В конце концов, там концентрируется большое количество разных людей, к тому же приходится трогать разные предметы.
Медики дали несколько советов, которым нужно следовать при посещении магазина в сезон коронавируса, чтобы уберечься от заражения.
Всегда мойте руки не только после, но и до похода в супермаркет. Вы должны вымыть руки теплой водой с мылом в течение не менее 20 секунд и тщательно высушить их перед походом в супермаркет. Это снизит риск того, что на конечностях в какой-то момент окажется слишком большое количество патогенов.
Составляйте списки продуктов. Это сокращает время, которое вы тратите в магазине на хождение между рядами в поисках товаров. Чем меньше времени вы проводите в общественных местах, тем ниже риск заражения.
Старайтесь касаться поверхностей как можно меньше. Если надеваете перчатки, следите за тем, чтобы не касаться ими лица.
Носите с собой антибактериальные салфетки и собственную сумку. Придя в магазин, очистите салфетками ручки корзины или тележки, прежде чем взяться за них. Если не стесняетесь, посещайте торговые заведения со своей корзиной или же носите с собой сумку – это избавит от необходимости пользоваться предметами, к которым прикоснулось множество рук.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что даже после выздоровления от коронавируса необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.
Оставить комментарий