Медики призывают соблюдать меры предосторожности после выздоровления от коронавируса

«Люди, находящиеся рядом с кем-то, кто вылечился от вируса, должны быть осторожными. Профилактические меры должны приниматься всегда. Необходимо поддерживать дистанцию. Человеку, который только что выздоровел, следует продолжать соблюдать гигиену, начиная утилизацией тканей и завершая мытьем рук. Также нужно поддерживать чистоту предметов, используемых на регулярной основе, от полотенец до гаджетов. Все поверхности, с которыми контактируют руки, должны тщательно очищаться не реже двух раз в день», - заявили научные специалисты.

Как сообщает MedikForum.ru, проведенное в Гонконге исследование показало, что люди после выздоровления от нового коронавируса могут сохранять нарушения в легких. В частности, это может быть значительно ослабленная емкость легких, трудности с дыханием при ходьбе.По данным Всемирной организации здравоохранения, заражение коронавирусами вызывает респираторные инфекции от простуды до более тяжелых заболеваний, таких как респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS), острый респираторный синдром (SARS). Природа нового коронавируса остается неизвестной для медиков с начала вспышки.Заболевание, вызываемое его заражением, особенно опасно для пожилых, а также людей с существующими проблемами здоровья. У большинства больных коронавирус вызывает только легкие или умеренные симптомы. Люди с этой формой заболевания выздоравливают примерно через две недели, при более тяжелых формах инфекции может потребоваться от трех до шести недель.Небольшое исследование медиков в Китае показало, что новый коронавирус может сохраняться в организме в течение минимум двух недель после того, как симптомы болезни исчезают. Специалисты считают, что вирусы, будь то MERS, SARS, лихорадка Эбола, продолжают выделяться организмом человеком после выздоровления еще в течение некоторого времени. Человек может оставаться заразным в течение месяца. Ученые призывают соблюдать меры предосторожности после выздоровления от коронавируса все это время по меньшей мере.С данной точки зрения важно соблюдать правил гигиены, подчеркивают они.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как лучше стирать одежду в условиях эпидемии COVID-19.