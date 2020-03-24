15 способов избежать заражения коронавирусом Sars-CoV-2 дома и за его пределами
Сегодня каждому из нас необходимо принимать дополнительные меры, позволяющие избежать заражения коронавирусом Sars-CoV-2.
Как сообщает MedikForum.ru, существуют 20 способов, предотвращающих возможное инфицирование в домашней обстановке и за пределами дома. Все они основаны на рекомендациях, исходящих от Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.
Закрывать нос, рот. При разговоре с другими людьми лучше быть в маске, при кашле и чихании нужно прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, внутренней частью локтя.
Тщательно мыть руки. Очищать их нужно под проточной водой, при каждом мытье использовать мыло, намыливая и потирая кисти не менее 20 секунд. Прикасаться к поверхностям после этого нужно только через салфетку.
В обязательном порядке мыть руки нужно
- сразу после входа в дом,
- до и после еды,
- до и после посещения туалета.
Не входит в дом в уличной обуви. Оставляйте ее за порогом дома или очищайте до того, как войти в жилище. Вирус и другие патогены могут обитать на подошвах.
Сделать предметы обихода сугубо личными. Каждый член семьи должен использовать личное полотенце и только свой комплект постельного белья.
Проветривать помещение. Окна в доме нужно открывать три раза в день на 15-30 минут. Кровать после пробуждения следует оставлять не застеленной около часа так, чтобы она освежалась воздухом из окна, и на нее падали солнечные лучи.
Очищать поверхности. Все открытые поверхности в доме следует ежедневно протирать тканью, смоченной в мыльной воде.
Носить перчатки. За пределами дома рекомендуется использовать одноразовые перчатки – прежде всего, в общественном транспорте, на рынках, в супермаркетах.
Протирать сумки, рюкзаки. Приходя домой с улицы или из магазина, обязательно протирайте их тканью, смоченной водой с мылом (после этого не забудьте помыть руки).
Дистанцироваться. Чтобы избежать заражения коронавирусом Sars-CoV-2 за пределами дома, нужно соблюдать минимальную дистанцию в один метр с другими людьми (если возможно, – то больше).
Не пользоваться сушилками для рук в общественных местах. Эти предметы могут быть передатчиками коронавирусной инфекции.
Как можно реже касаться разных поверхностей руками. Открывайте двери ногой, бедром или плечом, нажимайте кнопки локтем (даже если носите перчатки), избегайте рукопожатий и т.п.
Не употреблять пищу неизвестного происхождения. Еда должна быть качественной, хорошо приготовленной, приемлемо горячей.
Не посещать мест скоплений людей. Нужно сделать все возможное, чтобы избегать появления в общественных местах.
Поддерживать ЗОЖ. Важно употреблять в пищу здоровые, содержащие витамины и антиоксиданты продукты, не курить, отказаться от алкоголя, достаточно спать, выполнять упражнения.
Измерять температуру. Это особенно нужно, если в доме живут дети, пожилые люди.
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