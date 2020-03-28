Названы нарушения здоровья, повышающие риск заболеть COVID-19

«Люди с диабетом имеют повышенный уровень воспаления во всем теле, что является дополнительным фактором риска. Вирусная инфекция у них может легко превратиться в пневмонию с тяжелыми осложнениями», - констатируют они.

Как сообщает MedikForum.ru, одним из таких нарушений, повышающих восприимчивость к коронавирусной инфекции, являются. Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы зачастую имеют высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина, болезни легких, которые ослабляют системы защиты здоровья организма, включая иммунную, - предупреждает ученый из США, доктор медицинских наук Уильям Ли.Согласно заключению Американского колледж кардиологов, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны обязательно прививаться от гриппа, чтобы предотвратить еще один источник лихорадки, ассоциированной с COVID-19. Также им важно регулярно выполнять физические упражнения и соблюдать рацион, помогающий укрепить сердце.Также особую осторожность в сезон эпидемии коронавируса должны соблюдать люди с– например, астмой, легочной гипертензией, ХОБЛ. Вызванная вирусом инфекция у них способна спровоцировать тяжелую форму пневмонии, повышающую риск смерти.Помимо следования рекомендациям по мытью рук, социальному дистанцированию и другим мерам профилактики коронавируса, Фонд ХОБЛ советует этой категории иметь дома 30-дневный запас всех необходимых лекарств.также относится к нарушениям здоровья, которые делают человека подверженным COVID-19. Эксперты Международного фонда диабета (IDF) подчеркивают: вирусы могут процветать в организме при высоком уровне глюкозы в крови.Тем, кто страдает от нарушений, связанных с повышенным уровнем сахара в крови, важно контролировать его с помощью регулярных проверок, пить воду и защищаться от стресса – помимо выполнения других профилактических действий, помогающих предотвратить заболевание COVID-19.Кроме того, риск коронавирусной инфекции повышается при существующих проблемах психического здоровья, таких как. Данные нарушения повышают концентрацию специфических гормонов (например, кортизола), что значительно ослабляет иммунную систему. При их наличии рекомендуется ежедневные физические упражнения, занимающие 30 минут, а также техники расслабления в виде глубокого дыхания и осознанности.Ранее портал MedikForum.ru писал о четырех категориях людей , для которых коронавирус смертельно опасен.