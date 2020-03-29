Смерть младенца от коронавируса потрясает США

«Никогда еще не было смерти, связанной с коронавирусом COVID-19, у младенца. Сейчас проводится всестороннее расследование для установления причины смерти», — сказал глава департамента Нгози Эзике.

США ставит рекорд по числу зараженных

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