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Смерть младенца от коронавируса потрясает США

Смерть младенца от коронавируса потрясает США

В США от коронавируса умер первый младенец. Пресс-службой департамента здравоохранения штата Иллинойс сообщается, что речь идет о жителе города Чикага, которому еще не исполнился 1 год.

Губернатор Иллинойса Дж. Б. Притцкер заявил в субботу, что потрясен смертью младенца. Коронавирус редко дает симптомы у детей, а тяжелых случаев не было зафиксировано до этого события. Основная группа риска - пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. 
«Никогда еще не было смерти, связанной с коронавирусом COVID-19, у младенца. Сейчас проводится всестороннее расследование для установления причины смерти», — сказал глава департамента Нгози Эзике.

США ставит рекорд по числу зараженных

Соединенные Штаты обогнали Китай и Италию по количеству заболеваний коронавирусом  и являются страной с наибольшим количеством инфекций в мире с более чем 124 000 случаями. Более 2100 человек в США умерли от Covid-19. 

Ситуация в мире

Во всем мире зарегистрировано более 30 000 случаев смерти от коронавируса, и более 640 000 человек заразились. Италия остается страной, наиболее пострадавшей от пандемии в мире, с более чем 10000 смертей. В течение 24 часов 889 человек умерли от Covid-19, заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Наиболее тяжелая ситуация в Испании и Италии. В Испании зарегистрировано более 5800 смертей, а число жертв увеличилось за день  на 832. В борьбе с пандемией правительство в Мадриде распорядилось временно закрыть все «не жизненно важные» компании. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что все сотрудники этих компаний должны оставаться дома в ближайшие две недели. Аналогичное правило применяется в Италии.

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Теги : коронавирус, США, младенцы
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