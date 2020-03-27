США стали лидером по количеству инфицированных коронавирусом

На втором месте расположился Китай, где наблюдается 81 285 случаев заболевания. Примечательно, что китайским врачам практически полностью удалось установить распространение недуга. Примерно такой уровень инфицированных наблюдается уже в течение месяца. На третьем месте находится Италия, где коронавирусом заболели 80 539 человек.Всего за период пандемии COVID-19 в США от недуга погибли 1117 человек.