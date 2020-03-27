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США стали лидером по количеству инфицированных коронавирусом

Коронавирус в США

В полночь 27 марта стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки вышли на первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом нового типа. Сейчас в стране заражены опасным недугом 82 179 человек. За последние сутки 13 685 американцев заразились COVID-19, что является беспрецедентным числом.

На втором месте расположился Китай, где наблюдается 81 285 случаев заболевания. Примечательно, что китайским врачам практически полностью удалось установить распространение недуга. Примерно такой уровень инфицированных наблюдается уже в течение месяца. На третьем месте находится Италия, где коронавирусом заболели 80 539 человек.

Всего за период пандемии COVID-19 в США от недуга погибли 1117 человек.
Теги : США, коронавирус, пандемия
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