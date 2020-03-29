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Доктор Рошаль рассказал, как безопасно ходить в магазины

рошаль

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль рассказал, что следует ходить в перчатках в продуктовом магазине, обязательно обрабатывать телефоны антисептиком и держаться в полутора-двух метрах от людей, чтобы не заразиться коронавирусом.


«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком - особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно», - сообщил врач РИА Новости.


Также он добавил, что нужно избегать контактов с людьми, которые имеют признаки респираторного заболевания, больших компаний, меньше обниматься и целоваться при встречах, следует носить маски при появлении первых признаков насморка или кашля, чихать и кашлять только в платок.


Кроме того, нельзя больным с респираторными заболеваниями приходить в поликлиники, при появлении признаков заболевания надо посоветоваться с операторами кол-центров или вызвать врача на дом.

Теги : Рошаль, коронавирус, магазины
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