Доктор Рошаль рассказал, как безопасно ходить в магазины

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль рассказал, что следует ходить в перчатках в продуктовом магазине, обязательно обрабатывать телефоны антисептиком и держаться в полутора-двух метрах от людей, чтобы не заразиться коронавирусом.





«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком - особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно», - сообщил врач РИА Новости.





Также он добавил, что нужно избегать контактов с людьми, которые имеют признаки респираторного заболевания, больших компаний, меньше обниматься и целоваться при встречах, следует носить маски при появлении первых признаков насморка или кашля, чихать и кашлять только в платок.





Кроме того, нельзя больным с респираторными заболеваниями приходить в поликлиники, при появлении признаков заболевания надо посоветоваться с операторами кол-центров или вызвать врача на дом.