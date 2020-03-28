Доктор Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что работа, проведенная в России в рамках борьбы с коронавирусом, себя оправдала.





Он отметил, что уровень заболеваемости у нас значительно ниже, чем в Италии и Испании.





«Есть такой термин — социальная безопасность, безопасность народа. И биологическая безопасность народа. Эта система биологической безопасности очень хорошо была отработана в Советском Союзе. Россия приняла определенные кордонные меры. И у нас было время подготовить нашу систему здравоохранения к тому, чтобы оказывать помощь», — сказал врач, пояснив, что речь идет о системе ранней диагностики и комплексе профилактических мер, передает RT.





Напомним, что следующая неделя в России станет нерабочей с сохранением заработной платы. Работать продолжат только структуры жизнеобеспечения, непрерывные производства, транспорт, банки, органы власти всех уровней. Эта мера была принята для минимизации распространения коронавируса в стране.