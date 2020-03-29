В России создали препарат для лечения COVID-19
За основу взяты методики лечения коронавируса, применявшиеся в Китае и Франции.
Федеральное медико-биологическое агентство предложило для лечения коронавируса свой разработку, созданную на основе противомалярийного препарата мефлохина. В агентстве поясняют, что схема лечения создана на основе китайского и французского опытов борьбы с вирусом.
- Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких, — анонсирует разработку руководитель ФМБА Вероника Скворцова и предлагает включить ее в методические рекомендации Минздрава.
Она уверена, что препарат обеспечит эффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести. Теперь на основе мефлохина разрабатывают эффективные и безопасные схемы профилактики коронавируса.
В уже выпущенных Минздравом рекомендациях борьбы с коронавирусом, названы несколько препаратов, которые применялись для лечения атипичной пневмонии и которые можно применять в комбинации в терапии новой инфекции.
Это лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов. Кроме того, сейчас проходят клинические испытания новые умифеновир, ремдесивир, фавипиравир. Мефлохина там пока нет.
Ранее сообщалось: китайские ученые утверждают, что препарат против гриппа фавипиравир «явно эффективен» при лечении пациентов с новым коронавирусом.
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