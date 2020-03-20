Тест, созданный в России, сможет выявлять новый коронавирус «у постели больного»
Федеральное медико-биологическое агентство на следующей неделе должно представить тест-систему по диагностике нового коронавируса на государственную регистрацию. Об этом сообщила пресс-служба ФМБА.
Руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что они ведут работу по созданию тестов на основе модифицированной изотермической амплификации и приборов для анализа чипов. Это позволит проводить исследования прямо у постели пациента.
Она отметила, что завершение разработки возможно в течение двух недель, передает РИА Новости.
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