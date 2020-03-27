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Противомалярийный препарат не смог показать хороших результатов при лечении коронавируса

Эффективность противомалярийного препарата от коронавируса оказалась спорной
Гидроксихлорохин – препарат, использующийся для лечения малярии. Ранее предполагалось, что он потенциально может помогать в лечении нового коронавируса, пандемия которого поразила весь мир. Однако небольшое исследование в Китае показало, что надежды возлагались напрасно. Эффективность Гидроксихлорохина оказалась на одном уровне со стандартной терапией.

В Journal of Zhejiang University были опубликованы результаты исследования, в котором рассматривались 30 человек с подтвержденным присутствием COVID-19, половина из них получала Гидроксихлорохин.

Спустя семь дней терапии 13 пациентов, принимавших препарат, получили отрицательный результат теста. Однако в контрольной группе, которой Гидроксихлорохин не давался, количество выздоровевших составило 14 человек. В среднем на выздоровление людям из обеих групп потребовалось одинаковое время и только у одного пациента развились тяжелые осложнения.

Конечно, выборка была слишком маленькой, чтобы считать данные результаты важными со статистической точки зрения.

Такое же количество пациентов исследовалось французскими учеными. Они применили Гидроксихлорохин в комплексе с антибиотиком Азитромицином. В такой комбинации препарат показал себя эффективно.
Теги : коронавирус, малярия
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