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Рошаль оценил опасность коронавируса для детей

Рошаль оценил опасность коронавируса для детей

Борьбе с коронавирусом будет способствовать выработанный иммунитет.

Дети действительно в меньшей степени страдают от коронавирусной инфекции. Для них COVID-19 не опаснее ОРВИ. Такое заявление сделал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

- Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция», – утверждает авторитетный врач.

При этом Рошаль считает, что в настоящий момент полностью избавиться от нового типа коронавируса невозможно. И полную остановку грузового сообщения с другими странами называет параличом и гибелью страны «с более тяжелыми последствиями», чем от вируса.

По его мнению, результаты вакцинации против коронавируса будут заметны только через год или два после создания препарата. Этот период врач призвал «спокойно пройти по острию ножа», так как невозможно «остановить страну» на такой срок.

Врач напомнил, что «конкретной таблетки, предупреждающей распространение этой инфекции, нет» и вирус сам закончит агрессивное существование. Этому будет способствовать выработанный иммунитет у переболевших, даже если заболевание протекало легкой форме, а также вакцинация.

Ранее президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сказал, что ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны.
Теги : коронавирус, иммунитет, опасность для детей, вакцина
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