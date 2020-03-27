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Озвучены цены анализа на коронавирус в частных лабораториях

Озвучены цены анализа на коронавирус в частных лабораториях

Столичные лаборатории проводят около 4 тысяч анализов в сутки на коронавирус.

В Москве запущено девять лабораторий, в которых проводятся исследования на коронавирусную инфекцию. В сутки обрабатывается около 4 тысяч анализов. Планируется увеличить мощности до 13 тысяч исследований на COVID-19 в сутки.

- На сегодняшний день Москва полностью подключилась к работе в сфере лабораторных исследований на коронавирус. Мы уже запустили 9 городских лабораторий. На сегодняшний день мы проводим около 4 тысяч исследований в сутки в столичных лабораториях. В течение ближайшей неделю планируем увеличить мощности до 13 тысяч исследований в сутки, - сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Раньше анализы на коронавирус проводили только федеральные лаборатории. Недавно такое право дали и регионам. К проведению исследований на коронавирус биологического материала, взятого у людей в городских поликлиниках и на дому, девять ПЦР-лабораторий при московских больницах и диагностических центрах приступили на прошлой неделе. 

Лаборатории укомплектованы современным оборудованием, которое пришлось экстренно покупать или перевозить из других медицинских заведений в дополнение к уже имевшемуся ранее. Сейчас уже развернуто 36 комплектов оборудования и ведутся переговоры с производителями о поставках дополнительного оборудования.

Исследованиями в столичных лаборатория занимаются 250 квалифицированных специалистов – врачи, лаборанты и технологи.
Озвучены цены, которые будут брать за исследование частные лаборатории. Лаборатория «Гемотест» озвучила такой прейскурант: стоимость самого исследования составляет 1490 рублей, а с ценой за сдачу образца выходит 2000 рублей.

«Лабораторная служба Хеликс» согласилась в столь сложных для страны и народа время работать без прибыли, и стоимость анализа у нее обойдется пациентам в 600 рублей. При этом не важно, был ли человек в странах со сложной эпидемиологической обстановкой, или нет. Желающие сдать анализы уже выстроились в очередь.

МедикФорум писал, что жительница Ростова-на-Дону опубликовала инициативу на сайте «Активный ростовчанин», в которой требует начать массовое тестирование на наличие коронавируса. По мнению автора, только это является действенной мерой контроля за распространением заболевания.
Теги : тестирование на коронавирус, анализ, лаборатории
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