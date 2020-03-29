В Крыму сбежавший из карантина пациент заразил врача COVID-19
Против нарушителя будет возбуждено уголовное дело.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов требует возбудить уголовное дело по первому случаю заражения в Крыму человеком, который не соблюдал режим самоизоляции. Больной самовольно посетил медицинский центр, где заразил сотрудника медучреждения во время медосмотра.
- Есть первый случай заражения. Человек самоизоляцию не соблюдал, он знал, что карантин не соблюдает. Из-за этой халатности заразился еще один человек. Считаю, что должно быть первое уголовное дело, - обратился Аксенов к главе МВД и прокурору полуострова.
- Наметилась негативная тенденция по нарушению гражданами порядка самоизоляции. Я имею в виду граждан, которые по предписаниям должны находиться дома. За вчерашний только день мы выявили таких 17 фактов. Есть предложение, таких граждан - сразу в обсерватор, - считает глава МВД Павел Каранда.
Аксенов с таким предложением полностью согласен, но предлагает все же заводить уголовные дела против тех, кто, нарушив режим, еще и успел кого-то заразить.
Всего в Республике Крым под медицинским наблюдением находится 2620 человек, из них на самоизоляции - 2548 человек, в стационарах - 65, в обсерваторах - 10 человек.
В регионе сейчас 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Состояние заболевших средней степени тяжести. Первый заболевший в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, привезший вирус из Франции через территорию Украины.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил на заседании в правительстве полуострова использовать электронные браслеты для контроля за теми, кто отправлен в карантин по случаю подозрения в коронавирусе.
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