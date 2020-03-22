Глава Крыма предложил надевать на больных коронавирусом браслеты, как на преступников
Таким образом Сергей Аксенов намерен отслеживать и наказывать тех, кто не соблюдает режим карантина.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил на заседании в правительстве полуострова использовать электронные браслеты для контроля за теми, кто отправлен в карантин по случаю подозрения в коронавирусе.
- Если у нас обнаружился заболевший, вся цепочка его контактов должна быть выявлена. В течение суток все должны быть установлены персонально, находятся ли они дома, на карантине, - пояснил губернатор Крыма.
Он считает, что человек, находящийся под наблюдением из-за подозрения в зараженности, не должен свободно гулять по городу и всех заражать. Если он нарушает режим изоляции, в отношении него должны быть применены жесткие меры.
- Примите меры, чтобы электронные браслеты как в УФСИН надевали, чтобы они дома сидели. Это не шутки, - подчеркнул Аксенов.
В Крыму сейчас действительно складывается эпидемиологически сложная ситуация. Министра здравоохранения РК Игорь Чемоданов сообщил, что за последние сутки число наблюдаемых в Крыму увеличилось на 100 человек, ми теперь составляет 413 человек, 35 человек проходят лечение в стационаре.
Первый больной с подтвержденным диагнозом COVID-19 вернулся из Франции. При этом он не сообщил об этом на границе и попал в больницу с диагнозом ОРВИ. Сейчас под наблюдением врачей находится дома и вся семья жителя Евпатории.
С 18 марта на границе Крыма с Украиной введен особый пропускной режим. За эти дни никто из возвращающихся домой крымчан не сообщил, что был в странах ЕЭС. Все дружно утверждают, что были только на территории сопредельного государства.
Разработчикам из Университета Чулалонгкорна удалось создать роботов, которые проводят обследования больных коронавирусом пациентов. Роботы были созданы с использованием технологии 5G, которая обеспечивает максимальную скорость отклика. Уже четыре таких робота работают в клиниках страны с инфицированными людьми.
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