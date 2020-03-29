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Испания сообщает о 838 смертях от коронавируса за 24 часа - новый рекорд смертности в стране

Испания сообщает о 838 смертях от коронавируса за 24 часа - новый рекорд смертности в стране

Испания подтвердила 838 смертей за 24 часа от коронавируса в воскресенье, что является новым рекордом гибели людей за сутки. Общее число смертей достигло 6528, согласно данным министерства здравоохранения Испании.

Число подтвержденных случаев заболевания в Испании в настоящее время достигло 78 797, после однодневного увеличения на 9,1%, поскольку страна борется со второй по количеству смертей вспышкой в мире после Италии.

За исключением краткого затишья, зарегистрированного в четверг, число погибших в Испании растет с каждым днем. Однако официальные лица указали на более медленные темпы роста как смертности, так и подтвержденных случаев и выразили надежду, что пик вспышки коронавируса приближается.

Испания также сообщила в воскресенье, что 14 709 человек были излечены от коронавируса COVID-19 - это рост на 19,7% за 24 часа.

Как и Италия, Испания в субботу ужесточила меры по сдерживанию, приказав остановить все «несущественные» действия.

Ужесточение карантинных мер

«Все работники несущественной экономической деятельности должны оставаться дома в течение двух недель», - сказал премьер-министр Педро Санчес.

Сектора здравоохранения, продовольствия и энергетики относятся к числу важных областей. На экстренном заседании правительства в воскресенье должно быть принято решение о деталях новой меры.

Сегодня жители Испании имеют право покидать дом для работы, если удаленная невозможна, чтобы купить еду, получить медицинскую помощь или ненадолго выгуливать свою собаку.

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Теги : коронавирус
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