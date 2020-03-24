В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус оказались в реанимации
Средний возраст пациентов, оказавшихся в реанимационном отделении московского медучреждения, – 40 лет. Все они находятся в условно тяжелом состоянии.
Как сообщает MedikForum.ru с ссылкой на РИА «Новости», 20 человек в Москве находятся сейчас в отделении реанимации Института имени Склифосовского. Точный диагноз пациентов не сообщается, но известно, что люди были госпитализированы с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции – COVID-19.
По словам директора медицинского учреждения Сергея Петрикова, у людей наблюдаются «действительно тяжелые формы, которые требуют определенной терапии, искусственной вентиляции и всех других мер реанимационного обеспечения». Два человека в настоящее время подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
До этого сообщалось, что самые тяжелые формы легочной инфекции, вызываемой заражением новым коронавирусом, наблюдаются у пожилых людей. Но Петриков, комментируя этот случай, отметил, что средний возраст оказавшихся в реанимации пациентов составляет 40 лет (это значительно ниже, чем в той же Италии, которая стала лидером по числу тяжелых форм коронавирусной инфекции).
Всего в России зафиксировано 438 случаев заболевания COVID-19, из них 262 – в Москве.17 человек выздоровели.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников объяснил тяжелую ситуацию с коронавирусом в Италии и сравнил ее с Россией.
Оставить комментарий