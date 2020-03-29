Лучшие вирусологи Дона поедут спасать от COVID-19 Москву
Вместе с ними в столицу командируют специалистов и из других регионов страны.
Два десятка лучших реаниматологов и вирусологов Ростовской области срочно командируют в Москву. Об этом сообщили донские СМИ.
Якобы, информация поступила из Минздрава региона. Поясняется, что выберут лучших из противочумного института, областной клинической больницы № 1 и других медучреждений. Аналогичных специалистов направят в столицу и другие регионы страны.
Чуть позже в министерстве здравоохранения не подтвердили эту информацию, хотя и сказали, что не видят ничего плохого, чтобы помочь столице, где сейчас развернулась основная борьба с коронавирусом в стране.
Напомним, в Ростовской области выявлено двое зараженных COVID-19. Молодые люди вернулись из путешествий во Францию и Таиланд.
В Москве только за последние сутки количество больных увеличилось на 196 человек и составляет по последним данным 1214 больных, уже семь человек умерли.
Всего по России 1804 зараженных коронавирусом, умерло уже 11 человек.
Ранее специалисты, изучающие убойную силу нынешнего коронавируса, объяснили, где в магазинах может поджидать вас опасность. Как выяснилось, японцы вовсе не для того закупали тонны туалетной бумаги, для чего подумали россияне, бросившиеся повторять вслед за ними. Просто в Японии подошли очень ответственно к угрозе заражения через предметы, которых касался больной. Поэтому они носят с собой рулоны туалетной бумаги и антибактериальные салфетки, чтобы протирать все поверхности, прежде, чем взяться за ручку двери или поручень на эскалаторе.
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